Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik sebze yetiştiriciliğine teşvik amacıyla Gebze ilçesinde Örtü Altı Yetiştiriciliği ve Seralarda Verimliliği Artırma Projesini başlattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımın her alanında üreticinin yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze ilçesinde Örtü Altı Yetiştiriciliği ve Seralarda Verimliliği Artırma Projesini başlattı. Gebze Ziraat Odası işbirliği ile hayata geçen projede, mevsimlik sebze yetiştiriciliği için örtü altı ve seraların kurulmasıyla üretime teşvik çalışmaları yürütülüyor.

“İLK TOPRAK NUMUNESİ ALINDI”

Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinin kırsal mahallelerinde pazar imkânına yakın olması sebebiyle mevsimlik sebze yetiştiriciliği için örtü altı ve seraların kurulmasına teşvik çalışmaları yürütüyor. Bu çerçevede Cumaköy Mahallesinde 40 adet örtü altı serası bulunan Gebze Ziraat Odası Üyesi Hüseyin Kayacan’ın seralarından toprak numunesi alınarak projeye başlandı. Verimliliğin artırılması için analiz sonuçlarının yorumlanmasına Gebze Teknik Üniversitesi uzmanları destek veriyor. Diğer yandan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, üretim yapan çiftçilere tarım danışmanlığı, mazot, gübre, tohum, fidan ve sera naylonu desteği sağlıyor. Son 2 yılda yüzde 50 hibeli olarak 512 m2 rüzgâr ve kar yüküne dayanıklı havalandırmalı modern seralar yapan Büyükşehir, kent genelinde tüm çiftçilere toprak, su, yaprak ve kalıntı analizleri de yapıyor.

PROJENİN AMACI VERİMİ ARTIRMAK

Proje kapsamında ÖKS (Örtü Altı Kayıt Sistemi) kayıtlı örtü altı-sera sahibi çiftçiler, yerinde ziyaret edilerek üretim konularında bilgilendiriliyor. Seraların numaralandırılması ve ürün çeşit ile alanını gösteren takip tabelaları yaptırılıyor. Tüm seralardan toprak numunesi alınarak verimliliği artıracak uygulamalar yürütülüyor. Toprak analizlerinin amacı; topraklarda bulunan bitki besin maddesi miktarlarını tespit etmek suretiyle yetiştirilecek bitkilerin isteği olan gübre cins ve miktarlarını ortaya koymak.