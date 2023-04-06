Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok farklı noktasında yürütülen üstyapı çalışması ile konforlu yollar oluşturuyorKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaptığı üstyapı çalışmalarıyla Kocaelililerin kaliteli ve güvenli ulaşım ağından faydalanmasına katkı sunuyor. Kentin birçok farklı noktasında yürütülen üstyapı çalışması ile konforlu yollar oluşturuluyor.

İzmit Akmeşe Hastane yolunda ve Körfez Muzaffer Baştopcu caddesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlama çalışması yapıldı.

İzmit Akmeşe Mahallesinde daha önce stabilize olan 3 kilometre uzunluktaki hastane yolu Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanıyor. Yağmursuyu hattının da yapıldığı Sakarya Üniversite Hastanesine ulaşımın sağlandığı yolda, asfaltlama yapılarak yol konforu ve güvenliği arttırılmış olacak.

Körfez Muzaffer Baştopcu Caddesi’nde yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan asfalt, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi ekiplerince yapılan üstyapı, asfaltlama çalışmasıyla giderildi. Caddeyi tümüyle asfaltlayan ekipler, kaldırımları da yeniliyor.