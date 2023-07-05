Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında insan sağlığının korunması amacıyla karasinek tuzaklarıyla vektörle mücadele ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının gelmesi ile birlikte şehirleşmenin yoğun olduğu bölgelerde, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza karasinek tuzağı desteği vermeye başladı.

Karasinek tuzağı sayesinde ahırlarda bulunan karasinek yoğunluğunun azalması ile insan sağlığının korunması, hayvan sağlığı ve verimliliğinin arttırılması amaçlanıyor. Ayrıca bu sayede karasinek kaynaklı hastalıklarında da önüne geçiliyor.

SİNEK YAKALAMA TUZAĞI

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen vektör mücadelesinde yetkililer; karasinek tuzağında ilaç yerine doğal ürünlerin karışımı ile elde edilen organik toz kullanıldığını belirtiyor. Çevreye kötü koku vermeyen feromonlu tuzak sayesinde yakalanan sinekler kuruyarak etkisiz hale geliyor. Karasinek mücadelesinde ilaçsız olarak sinek yoğunluğunu aza indirgemek amacı ile verilen feromon tuzaklarının yanında vatandaşa eğitim de veriliyor.

Vatandaşa teslim edilen kutu içerisinde 1 adet karasinek tuzağı, 1 adet yem tabağı, 8 adet karasinek çekici yem ve tuzağı asmak için 1 adet plastik kelepçe yer alıyor.

Yetkililerce tuzağın yerden 1,5-2 metre yüksekliğe konumlandırılmasının gerektiği, tuzağı asmak için yaz aylarında gölgede kalan, bahar aylarında ise güneş gören yerlerin tercih edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Yetkililer sineklerin yaşayışlarının mevsime göre değiştiğini, tuzağın sinekleri kendine çekeceğinden dolayı, korumak istediğiniz alandan 8-10 metre uzaklığa yerleştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca rüzgârlı ortamlarda sinekler havada sürüklediğinden dolayı da, sineklerin daha iyi yakalanabilmesi için tuzağın rüzgâr almayan bir yerde konumlandırılmasının faydalı olacağı belirtiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yeni bir hizmeti olan karasinek tuzakları ile ilgili 153 Çağrı Merkezinden detaylı bilgi alınabilir.