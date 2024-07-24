Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için kent genelinde vektörle mücadele çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çalışmaların en önemli aşaması olan larva döneminde etkin bir çalışma yürüten vektörle mücadele ekipleri, tüm ekipman ve personeliyle üreme noktalarını tek tek yerinde kontrol ederek, sivrisineklerin larva bırakmasının önüne geçiyor.

SULAK ALANLARDA YOĞUN ÇALIŞMA

Belediye ekipleri, sivrisineklerin ve larvaların yoğun olarak bulunduğu sulak alanlarda etkin bir mücadele yürütüyor. Dereler, su kanalları ve göllerde sivrisineklerin çoğalmasını engellemek amacıyla su üzerinde hareket edebilen 4x4 amfibik araçlar kullanılıyor. Bu sayede hem karada hem de suda gidebilen özel araçlar sayesinde dere ve ırmak kenarları ile sazlık ve bataklık alanlarda bulunan sivrisinek kaynakları rahatlıkla ilaçlanabiliyor. Ayrıca sahada sivrisineklere ek olarak kemirgenler ve diğer haşerelere karşı da önleyici müdahaleler gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapsamlı çalışmaları vatandaşların yaz aylarını daha konforlu geçirmelerini sağlamak amacıyla aralıksız devam ediyor.

VATANDAŞIN SAĞLIĞI ÖN PLANDA

Büyükşehir; dereler, sulama kanalları, foseptikler, rögarlar, park ve bahçeler ile bina aralarında vektörle mücadele ederek vatandaşların sağlığını ön planda tutuyor. Bu bağlamda Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı vektörle mücadele ekipleri kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Hastalık taşıyan sivrisinek ve karasinek gibi canlıların üreme alanları tespit edilerek sezon boyunca düzenli ilaçlama yapılıyor.

12 İLÇEDE ETKİN MÜCADELE

İlaçlama çalışmaları Kocaeli’nin 12 ilçesinde geniş bir ekip ve gerekli tüm donanımlarla yürütülüyor. Ekipler, sivrisineklerin üreyebileceği su birikintilerini ortadan kaldırarak veya ilaçlayarak larvaların gelişimine izin vermeyerek halk sağlığını korumaya devam ediyor. Bu süreçte yalnızca bakanlık tarafından onaylanan ve insan sağlığına zarar vermeyen çevre dostu ilaçlar kullanılıyor.

SAĞLIKLI VE KONFORLU BİR YAZ DÖNEMİ

Kullanılan ilaçlar düzenli olarak kontrol ediliyor ve gerekli tüm testlerden geçirilerek güvenlik standartlarına uygunluğu sağlanıyor. Bu sayede uygulama yapılan bölgelerde hem halk sağlığı hem de çevre üzerindeki olumsuz etkiler en aza indiriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin halk sağlığını ön planda tutan bu kapsamlı ve özenli çalışmaları vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve konforlu geçirmelerini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürülüyor.