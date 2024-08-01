Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışması yaptığı Başiskele ilçesi Yakup Altun Stadı’nı FİFA standartlarına uygun hale getirdiKOCAELİ (İGFA) - “Sporun Başkenti Kocaeli” mottosuyla amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi katkıların yanı sıra inşa ettiği yeni tesislerle de destekleyen Büyükşehir, bu kapsamda yenileme çalışması yaptığı Başiskele Yakup Altun Stadı’nda sona geldi.

10 bin metrekarelik alanda saha zeminini sentetik çimle kaplayan ekipler, stadı gece maçı oynamaya elverişli hale getirdi. Aydınlatma ve otomatik sulama tesisatlarının tamamlandığı Yakup Altun Stadı’nda ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. FİFA standartlarına uygun hale getirilen stadın son hali göz kamaştırdı.

3 KATLI TESİS BİNASI

Yakup Altun Stadı yenileme çalışmaları kapsamında 3 katlı tesis binası inşa edildi. Tesis binasının içerisinde hummalı çalışmalar devam ediyor. Binanın zemin katında tuvalet, duş ve soyunma odaları, bay-bayan hakem odaları, birinci katta 140 m2 fitness salonu, soyunma odası, masaj salonu, antrenör odası, tuvalet ve duşlar yer alıyor. Çatı katında ise lokal oturma alanları, mutfak, eğitim salonu, 2 ofis, mescit, bay-bayan lavabolar ile doğu ve batı cephelerinde açık teraslar bulunuyor.