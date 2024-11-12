Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışması yaptığı Başiskele Yakup Altun Stadı’nı FİFA standartlarına uygun hale getirdiKOCAELİ (İGFA) - “Sporun Başkenti Kocaeli” mottosuyla amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi katkıların yanı sıra inşa ettiği yeni tesislerle de destekleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Başiskele Yakup Altun Stadı’nın yenileme çalışmalarını tamamladı.

10 bin metrekarelik alanda saha zeminini sentetik çimle kaplayan ekipler, stadı gece maçı oynamaya elverişli hale getirdi. Son teknolojiyle donatılan stat, FİFA standartlarına uygun hale getirildi.

Sporseverler Yakup Altun Stadına tam not verdi.

Yakup Altun Stadı yenileme çalışmaları kapsamında 3 katlı tesis binası inşa edilirken, binanın zemin katında tuvalet, duş ve soyunma odaları, bay-bayan hakem odaları, birinci katta 140 m2 fitness salonu, soyunma odası, masaj salonu, antrenör odası, tuvalet ve duşlar yer alıyor. Çatı katında ise lokal oturma alanları, mutfak, eğitim salonu, 2 ofis, mescit, bay-bayan lavabolar ile doğu ve batı cephelerinde açık teraslar bulunuyor.