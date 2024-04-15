Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Hayata Tutun” projesiyle alınan basit önlemlerle olası ev kazalarının önüne geçiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, “Hayata Tutun” projesi sayesinde, evlerine banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları karşılanan yaşlı ve engelli vatandaşların hayata tutunması sağlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen projeyle yaşlanma süreciyle birlikte vatandaşlarda görülen yetersizliklerin ve günlük yaşam aktivitelerindeki zorlukların önüne geçilerek, olası ev kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.

OLASI EV KAZALARI ÖNLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın önem verdiği projelerden biri olan ve 2020 yılında başlatılan “Hayata Tutun” projesi kapsamında Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki A Takımı ekiplerince, 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireylerin talebi üzerine, banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı monte edilerek, ihtiyaçları karşılanıyor. Yapılan çalışmalarla aynı zamanda olası ev kazalarının da önüne geçiliyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Yaşlı ve engelli vatandaşlar yaşamlarını kolaylaştıran hizmetlerden duydukları memnuniyetini dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ni aramaları gerekiyor.