Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik’in; Bilgievleri, Akademi Lise, Gençlik Merkezleri ve Spor Okulları’nda ‘Yaz Gelişim Programı’ kayıtları başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin model ve ödüllü gençlik projesi olan ‘Kılavuz Gençlik’ her geçen yıl öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

‘Mutlu Şehir Kocaeli’de geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere hizmet veren Bilgievleri, Akademi Lise, Gençlik Merkezleri ve Spor Okulları’nda gerçekleştirilecek eğitici ve öğretici ‘Yaz Gelişim Programı’ ile çocuklar ve gençler hem eğlenerek öğrenecek, hem de spor yaparak enerjilerini atabilecek.

10 Haziran Pazartesi günü itibarıyla kayıtların başladığı ‘Kılavuz Gençlik Yaz Gelişim Programı’na başvurular, 21 Haziran Cuma günü sona erecek. Dopdolu bir yaz geçirmek isteyen öğrenciler başvurularını Kılavuz Gençlik internet sitesi https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/ üzerinden yapabilecek.

BİLGİEVLERİ’NDE DOPDOLU BİR YAZ GEÇECEK

Kocaeli’de yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin öncelikli tercihi olan Kılavuz Gençlik Bilgievleri’nde ‘Yaz Gelişim Programı’ kapsamında öğrencilerin grup çalışmalarına katılacağı, akran ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek eğlenip öğrenebileceği etkinlikler planlandı. 16 kurumda hizmet veren Bilgievleri’nde 1 Temmuz’da başlayacak program 9 Ağustos’ta sona erecek. Bilgievleri yaz döneminde Temel Dini Bilgiler ve Kuran-ı Kerim Eğitimi, Atölye ve Bilişim Faaliyetleri, Kütüphane Çalışmaları, Sportif ve Kültürel Etkinlikler, Tematik Yaz Kampları, LGS öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Dijital Oyun Tasarımı, 3D Tasarım, Kodlama, Akıl Oyunları, El Sanatları, Bilim, Ebru, Resim, Ahşap, Aşçılık, İngilizce, Masal, Filografi, Satranç Atölyeleri ve Halk Oyunlarının yer aldığı faaliyetlerle öğrenciler doyasıya eğlenecek.