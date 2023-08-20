Çocukların ve gençlerin spora teşviki noktasında önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir’in ücretsiz spor okullarında yaz dönemi sona erdiKOCAELİ (İGFA) - Sporun Başkenti Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde eğitimleri gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları Kapanış Şöleni, Derince Millet Bahçesi’nde yapıldı. Çeşitli spor aktiviteleriyle başlayan program, karizma basketbol sporcuların şovlarıyla devam etti. Karabük'te yapılacak finaller öncesi, etkinliğe katılan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sporcularının Başkan Tahir Büyükakın ile renkli gösterileri alandakilerden büyük alkış aldı. Farklı branşlarda eğitim alan çocukların gösteri maçlarıyla renklenen şölende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, çocukların ve gençlerin spora teşviki noktasında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

ÇOCUKLARIN MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Başkan Büyükakın, Derince Millet Bahçesi’nde yaz dönemi spor okulları çocuklar için gerçekleştirilen kapanış şöleninde, çocukların spor etkinliklerine katıldı. Kapanış şölenine Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, veliler ve öğrenciler katıldı. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Başkan Büyükakın; şölen havasında yapılan Basketbol Smaç Şov, Şişme Oyun grupları, Tırmanma Duvarı, Floor Curling Parkurları, Mini Golf Parkurları, Eğlenceli Atletizmin yanı sıra Geleneksel Çocuk Oyunları alan etkinliklerinde oyunlar oynayarak çocukların mutluluklarına ortak oldu.

Gösteri ve şovların ardından söz alan Başkan Büyükakın, velileri ve öğrencileri selamlayarak verilen emeklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükakın, Sporun Başkenti Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesinin sporda örnek bir çıkış yakaladığını söyleyerek, sportif anlamda şehrin her geçen gün büyüdüğünü, yeni spor tesislerinin kazandırıldığını anımsattı. Çocukların azminin yeteneğe dönüşmesinde büyük gurur duyduklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “12 ilçemizin tamamında yaz spor okullarımız var. Aslında kışın da devam ediyor. Yazın ayrıca başka bir program uygulanıyor. 10 ayrı branşta spor okullarına öğrencilerimiz yaz tatillerini değerlendirmek için katılıyorlar. Yaklaşık 10 bin civarında öğrencimiz bu sene kurslara katıldı. Kapanış programını şölen havasında düzenledik. Derince Millet Bahçesinde olsun istedik. Bu vesileyle hem görmüş ve tanımış olursunuz” ifadesini kullandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yaz spor okullarında eğitim gören öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.