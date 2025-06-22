Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran’dan itibaren otobüs ve tramvaylarda yaz sefer saatlerine geçileceğini duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin başlaması ve 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte şehir içi toplu ulaşımda yaz tarifesine geçileceğini duyurdu. 23 Haziran Pazartesi gününden itibaren otobüs ve tramvay seferleri yeni saatlere göre düzenlenecek.

GÜNCEL SAAT BİLGİLERİNE KOLAY ERİŞİM

Yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar yeni sefer saatlerine www.e-komobil.com adresinden ya da www.kocaeli.bel.tr üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca e-komobil mobil uygulaması da, kullanıcıların anlık bilgi almasını kolaylaştıracak.

KONFORLU VE VERİMLİ ULAŞIM HEDEFLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda konfor ve verimliliği artırmayı amaçlayan bu düzenlemeyle, vatandaşların seyahatlerini daha rahat planlamalarını sağlamayı hedefliyor.