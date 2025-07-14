Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’e kazandırılan Yeni Otobüs Terminali, 15 Temmuz Salı gecesi itibarıyla hizmete açılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların modern ve konforlu yolculuk yapması amacıyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini ekledi. Gölcük Piyalepaşa Mahallesi'nde yapılan yeni Otobüs Terminali'ndeki inşaat çalışmaları tamamlandı. Mevcut terminal yetersiz olduğu için inşa edilen yeni terminal bu gece(15 Temmuz Salı) hizmete giriyor. Müjdeyi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın verdi.

MÜJDE BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Tahir Büyükakın, "Değerli hemşehrilerim. Gölcük’te mevcut terminalin yetersizliğini gidermek için hayata geçirdiğimiz, ulaşımı kolay, konforlu ve modern yeni otobüs terminalimiz bu gece itibarıyla hizmete giriyor. Gölcük’e yakışan bu yatırımın, ilçemize ve siz kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Yeni terminalle birlikte, Gölcüklülerin yıllardır yaşanan terminal sorunu da böylece çözülmüş olacak.

SON DERECE MODERN

Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan yeni Gölcük Otobüs Terminali, 10 bin metrekare alana inşa edildi. Zemin katı bin 450 metrekare, 1. katı 460 metrekare olmak üzere toplam bin 910 m2 kullanım alanına sahip. 13 peronlu Gölcük terminal binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler olacak. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler bulunacak.