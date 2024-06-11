Kocaeli’nin kültürel kodlarının ele alındığı Yerel Kültür Çalıştayında kentin dinamikleri bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ortak akılla kent politikaları geliştirmeye devam ediyor.

Turizm, Çevre, Tarım, Spor, Kadın ve Aile, Akıllı Şehirler, Engelsiz Şehir, Gençlik ve Kocaeli Su Sporları şuralarını düzenleyen Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), bu kez Yerel Kültür Çalıştayında kent dinamiklerini bir araya getirdi. Tarihe tanıklık etmiş, kültürel mirasımız olan Portakal Hafız Konağı’nda düzenlenen etkinlikte Kocaeli’nin yerel kültür zenginlikleri ve bu kültürün sürdürülebilirliği masaya yatırıldı.

KOCAELİ’NİN YEREL KÜLTÜR PLANI

Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Kültür Çalıştayında yerel kültürün korunması ve yaşatılması noktasında neler yapılması gerektiği konuşuldu. Çalıştaya; Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilsen Bilgili, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Programın açılışında konuşan Kocaeli Yerel Kültür Müzesi sorumlusu Melek Portakal, katılımcıları ağırlamaktan duyduğunu mutluluğu dile getirdi. Portakal, “Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nin kentlilik bilincine yapacağı katkıları geliştirmek adına, ŞURA Kültür Sanat ve Turizm Politika Kurulunun 10’uncu Çalıştayı, Kocaeli Yerel Kültür Çalıştayı’nı gerçekleştiriyoruz. Çalıştayımızın amacı, yerel kültürümüzün korunması ve yaşatılması için neler yapabileceğimizi tartışmak, çözümler üretmek ve yeni projeler gerçekleştirmek” diye konuştu.

Öte yandan çalıştayda, yerel kültür alanında ilgili tüm paydaşlar ile ortak akılda buluşularak; geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örnekleri konuşuldu. Çalıştay kapsamında Yazılı ve Görsel İletişim, Farkındalık, Turizm ve Gastronomi, Halk Bilimi ve Tarih, El Sanatları ve Zanaatlar ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu başlıklı 5 ayrı konu masaya yatırıldı.