Kocaeli'de Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getirecek “Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi”nde sona yaklaşıldı.KOCAELİ (İGFA) - Ulaşım projeleriyle vatandaşların şehir içerisindeki seyahatlerini kısaltan ve daha konforlu hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşak Projesi’nde sona yaklaşıyor. Kavşak ve çevre yollarında Büyükşehir ekipleri yoğun bir mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında kavşak köprüleriyle kavşak kollarının aşınma asfalt serimi, oto ve yaya korkulukları, kaldırım imalatları tamamlandı. İzmit-Kandıra yönünün altyapı çalışmaları bitirilirken çok kısa süre içinde bu kısmın üstyapı çalışmaları da yapılacak. Aydınlatma işlerinin de tamamlandığı projede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kuzey yan yol çalışmalarına devam ediyor.

5 ADET KİRİŞLİ KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

Tamamlandığında bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek projeyle Zübeyde Hanım Caddesi uzatılarak alternatif yol haline getirildi. Çalışma kapsamında Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı, kuzey yan yol ve D-605 İzmit-Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre asfalt yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapıldı. Proje dahilinde D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 adet ve TEM Otoyol kenarına yapılacak kuzey yan yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edildi.