Kocaeli'de yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna keyfi basarak durduran gençler, vatandaşları mağdur ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin birçok noktasına modern üst geçitler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu üst geçitlerde vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması için yürüyen merdivenler koydu.

Yoğun şehir hayatı içerisinde engellilere ve yayalara büyük kolaylık sağlayan yürüyen merdivenler gençler tarafından keyfi olarak durduruluyor.

TEHLİKELİ DAVRANIŞ

Bazı vatandaşlar tarafından yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna basılarak keyfi bir şekilde durdurulması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlik kameralarına yakalandı. Ani durdurulan merdivenler özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için tehlike arz edebiliyor. Sorumsuz davranışın tehlikesini de gözler önüne seriyor.

Birçok yürüyen merdivenin çalışmadığı ihbarını alan Büyükşehir ekipleri, arızası olmayan merdivenlerin kimler tarafından durdurulduğunu bulmak için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde yürüyen merdivenlerin bazı vatandaşlar tarafından uç taraflarındaki acil durum butonlarına basılarak durdurulduğu tespit edildi. Nedeni ve amacı bilinmeyen bu hareket, birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor.

ACİL DURUM BUTONU İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILMALI

Özellikle hasta ve yaşlı insanların şehir içerisinde hayatını kolaylaştıran yürüyen merdivenlerde, nadir de olsa elbise veya ayak sıkışması gibi acil durumlar ortaya çıkabiliyor. Yaşanabilecek bu gibi durumlarda yürüyen merdivenlerin durdurulabilmesi için her iki ucunda bulunan acil durum butonlarının kullanılması gerekiyor.