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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri, “Zabıta ve Bilinçli Tüketici” konulu eğitim seminerinde öğrencilere yapılması gerekenleri anlattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde vatandaşın huzuru, güveni ve sağlığı gibi birçok alanda 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, tüketici hakları konusunda da seminerler vererek, halkın bilinçlenmesini sağlıyor.

Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, öğrencilerin tüketici hakları konusunda bilgilenmesi amacıyla yürütülen çalışma ile okullarda “Zabıta ve Bilinçli Tüketici” konulu eğitim seminerleri gerçekleştiriliyor. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu” kapsamında bilgi verilen eğitim semineri Aralık ayı içerisinde Derince ve Başiskele ilçelerindeki okullarda devam ediyor.

Görevli zabıta memurları tarafından öğrencilere fiyat etiketi, reyon etiketi ve kasa fiyatı arasındaki fark, indirim etiketleri, satıştan kaçınma, garanti şartları, ayıplı ürün ve mesafeli satışlar konusunda yapılması gerekenler anlatılıyor. “Bilinçli tüketici, ürün satın aldığı zaman herhangi bir olumsuzluk yaşadığında nereye ve nasıl başvuracağını bilen kişidir” açıklamasının yapıldığı seminerde öğrenciler, merak ettikleri soruların cevaplarını da buldu. Seminerin sonunda tüm öğrencilere “Bilinçli Tüketici Rehberi” dağıtıldı.