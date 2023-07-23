Kocaeli’nin Mavi Bayraklı 9 plajı, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından yapılan denetimlerden tam not aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Mavi Bayraklı plajlar, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından denetlendi.

Karamürsel ilçesindeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı, Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajına uygunluk incelemesi yapıldı. Su kalitesi ile birlikte güvenlik, temizlik, cankurtaran, engelli imkânları uygunluklarına yönelik denetimler yapılan incelemede Büyükşehir tam not aldı.

Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Ulusal Koordinatör Yardımcısı Gül İrem Şahin, TÜRÇEV Denetim Sorumlusu Mert Can Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Adalet Özdürük ve Biyolog Canan Cantemur’un katıldığı Mavi Bayrak uygunluk denetimlerinde önemli kriterlere dikkat edildi. Bu kriterler; Deniz Suyu Analizleri, Çevre Yönetimi, Güvenlik ve Donanımlar, Çevre Bilinçlendirme etkinlikleri başlıkları altında toplanıyor. Yüzme sezonu öncesinde ve sezon boyunca deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerinin yapılması, plajda cankurtaran ve ekipmanlarının bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılmış olması, engelli olanakları, plaj temizliği önemli kriterlerin bir kısmını oluşturuyor.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak, çevrenin korunması ile plajı kullananların sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefleyen kriterlere sahip. Öte yandan Mavi Bayrak uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliğinde. Uluslararası alanda merkezi Kopenhag’da bulunan, Foundation For Environmental Education (FEE), ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının plajlar için 33 ayrı kriter bulunuyor. Bu kriterler; Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme, Yüzme Suyu Kalitesi, Çevre Yönetimi ile Can Güvenliği ve Hizmetler başlığında toplanıyor.