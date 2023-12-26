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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinde Kocaelikart seyahat kartları ofisini hizmete alıyor.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların her alanda hayatını kolaylaştırmak için yoğun çaba gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda artan “Kocaelikart” taleplerine kalıcı çözümler getiriyor.

Bu kapsamda yerinde hizmeti amaçlayan Ulaşım Dairesi Başkanlığı, seyahat kartları ofislerinin bir yenisini Kandıra ilçesinde ekledi. Kandıra Belediyesi Hizmet Binası zemin katında kurulan seyahat kartları ofisi 27 Aralık Çarşamba günü tibariyle 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.

VATANDAŞIN İŞİ KOLAYLAŞACAK

Büyükşehir’in “Seyahat Kartları Ofisi” vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek. Yeni cihazlarla donatılan ofiste indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemleri yapılabilecek. Hizmetlerin hızlandırılmasını sağlayacak ofis, Kandıra ilçesindeki vatandaşların işini de kolaylaştıracak.

“Seyahat Kart Ofisi” Kandıra ilçesinde hizmetlerin hızlandırılmasını sağlayacak ve vatandaşların memnuniyetini arttıracak. Büyükşehir daha öncede de Gebze, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde seyahat kartları ofislerini hizmete almıştı.