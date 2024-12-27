Kocaeli Büyükşehir, “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında anne ve anne adaylarına gebelik ve annelik eğitim semineri düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında, anne ve anne adaylarına yönelik ücretsiz eğitim semineri düzenlendi.

ANNE SÜTÜ VE EMZİRME EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi. Anne Şehir Günebakan Merkezi’nde gerçekleşen seminerde, alanında uzman hemşire Sevda Aydın, diyetisyen Melek Akbulut ve psikolog Şevval Osmanoğlu, gebelik süreci ve sonrasında annelerin karşılaşabileceği durumlarla ilgili seminer gerçekleştirdi. Hemşire Sevda Aydın, anne sütünün bebek için en doğal ve en ideal besin olduğunu belirtti. Aydın, “Anne sütü, bebeğin büyümesini destekleyen eşsiz bir bileşime sahiptir. Doğru emzirme teknikleri, bebeğin sağlıklı gelişimi için kritik öneme sahiptir” diyerek katılımcılara doğru emzirme konusunda detaylı bilgi verdi.

SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ

Diyetisyen Melek Akbulut, sağlıklı bir gebelik için dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, “Günlük öğünler 3 ana ve 2 ile 3 ara öğün şeklinde planlanmalı, dört temel besin grubu önerilen miktarlarda tüketilmelidir. Özellikle kalsiyum açısından zengin süt ürünleri, taze sebze ve meyveler diyette mutlaka yer almalıdır” dedi. Akbulut, D vitamini eksikliğine karşı güneş ışığından faydalanmanın önemine değindi, hazır gıdalardan kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı.

PSİKOLOJİK DESTEK VE BAĞLANMA SÜRECİ

Psikolog Şevval Osmanoğlu da anneler ve bebekler arasındaki bağın önemini anlattığı seminerde, “Bebekler, hayata gözlerini açar açmaz anneleriyle bağ kurar. Bu süreçte bol kucaklama, ten teması ve emzirme, bebekte temel güven duygusunu geliştirir. Sağlıklı bağlanma, bebeğin psikolojik gelişimini olumlu etkiler” ifadelerini kullandı. Osmanoğlu, annenin bebeğiyle birebir vakit geçirmesinin ve yakın çevrenin annenin ev işlerinde destek olmasının da annelerin kaygılarını azaltacağına dikkat çekti. Etkinlik sonunda, el sanatları eğitmeni Bahar Cabar tarafından düzenlenen atölye ile katılımcılar, el emeği ile yıldız anahtarlık yaptı. Keyifli geçen atölyede, hem annelerin el becerilerini geliştirmelerine hem de hoş bir anı ile etkinlikten ayrılmalarına katkıda bulunuldu.

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞINA DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Hoş Geldin Bebek” projesi, anne ve bebeklerin sağlıklı bir geleceğe adım atmasını desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, 28. haftasını doldurmuş anne adaylarına ve 0-3 bebeği olan yeni annelere yönelik ücretsiz eğitim seminerleri düzenlenerek, toplumsal farkındalık artırılıyor. Proje ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153 ve 0 262 318 22 22 numaralı telefonu arayarak hizmetlerden faydalanabiliyor.