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Kocaeli’nde tesis yatırımlarıyla gençlerin aktivite alanlarını genişleten Büyükşehir, Ayazma Mahallesi’ne futbol sahası kazandırıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, gençlere daha sağlıklı ortamda spor yapma imkânı sunmaya devam ediyor.

“Sporun Başkenti Kocaeli” mottosuyla amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi katkıların yanı sıra inşa ettiği yeni tesislerle de destekleyen Büyükşehir, kente yeni bir futbol sahasını daha kazandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit Ayazma Mahallesi’ne 800 metrekare alan üzerine 21x36 ebatlarında futbol sahası inşa edecek.

Ayazma Mahallesi’ne yapılacak saha için ilk kazmayı vuran Büyükşehir, hafriyat kazı alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam eden çalışmalarda şu an sahayı çevreleyecek perde duvarlarının temeline başlandı. Perde duvar imalatları bitince zemine sentetik çim serme işlemine geçilecek.

DOYASIYA SPOR YAPMA İMKÂNI

İzmit Ayazma Mahallesi ada 726 parsel 1’e inşa edilen futbol sahası bölgede yaşayan gençlere doyasıya spor yapma imkânı sağlayacak. Proje kapsamında 800 metrekare alan üzerine 21x36 ebatlarında sentetik futbol sahası inşa edilecek. Bununla birlikte sahanın çevre duvarları, drenaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışması yapılacak. Yine iş dahilinde saha çevresi 6 metre yüksekliğinde galvaniz dikmeli çit ile çevrilecek ve saha üzeri 12x12 delikli tampon tavan ağı ile kaplanması planlanacak.