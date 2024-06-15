Büyükşehir, mezarlık ziyareti için vatandaşlara arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Bu kapsamda mezarlık ziyareti için vatandaşlara Kurban Bayramının arifesi olan 15 Haziran Cumartesi ile bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek.

SAAT BAŞI ARAÇ

Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali’nden sabah saat 09.00’dan itibaren saat 16.00’ya kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak.

SERVİS GÜZERGÂHLARI

Batı Terminali’nden kalkacak olan servisler

Bağçeşme Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali-Tren Garı-Kuzey Yanyol-Leyla Atakan Caddesi- Çocuk Parkı (İzmit Lisesi Önü)-Yeni Turan ve Bağçeşme güzergahını izleyecek.

Asri ve Kent Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali-Tren Garı-Kuzey Yanyol-Leyla Atakan Caddesi Santral-M. Ali Paşa-Üçyol-Eski İstanbul Yolu İzmit Kent - Baki Komsuoğlu Blv.- Kurtuluş Bulvarı - Kent Mezarlığı güzergâhı kullanılacak.