Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sonbahar dönemi yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği sağlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği, “2023 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere tohum desteğinde bulunacak.

Yüzde 50 hibeli destek doğrultusunda üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine yönelik desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

4 BİN ÇİFTÇİNİN MÜRACAAT ETMESİ BEKLENİYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, yaklaşık 4 bin çiftçiye arpa, sütotu, tritikale, yem bezelyesi ve yonca tohumundan oluşan tohum desteği verilecek. Destek kapsamda, üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile belirlenen yerlere talepte bulunabilecek.

TALEPLER ALINMAYA BAŞLANDI

Destekten yararlanmak isteyen İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler bugünden itibaren Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne (Valilik yanı, Real AVM otoparkında), Kandıra’daki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi’nin yeni hizmet binasında bulunan Büyükşehir hizmet birimine, 1 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar belgeleriyle müracaat edebilecek. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’ndaki çiftçiler 28-29 Ağustos tarihleri arasında Gebze Ziraat Odasına, Karamürsel ilçesindeki üreticiler ise 31 Ağustos-1 Eylül arasında Karamürsel Belediyesi Hizmet Binasına gelerek talepte bulanabilecek.