Kocaeli Büyükşehir, Defne’de kurduğu iki ramazan çadırında iftar ve sahur yemeği verecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı için Hatay’ın Defne ilçesine 2 ramazan çadırı kurdu.

250 metrekare alan üzerine kurulan Ramazan Çadırında Antikkapı tarafından günlük iftar ve sahur yemeği verilecek.

Enkaz kaldırma ve konaklama alanlarının kurulumu başta olmak üzere birçok alanda çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir, böylece bölgedeki vatandaşların Ramazan ayında rahat iftar ve sahur yapabilmesi için de gerekli önlemleri aldı. Çadırların kurulumunda Büyükşehir ekiplerine çadır kent, hastane ve konteyner kent kurulumunda olduğu gibi yine bölgede bulunan Mehmetçik yardımcı oldu.