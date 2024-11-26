Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kent genelinde faaliyete geçirilen özel eğitim sınıfları sayısı 256’ya ulaştıKOCAELİ (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak Kocaeli genelinde faaliyete geçirilen özel eğitim sınıfları sayısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 256’ya ulaştı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyleri için hazırlanan sınıflarda özel bireyler, özel eğitim öğretmenleri tarafından eğitim görüyor. Sınıflarda teknolojik gereçler yazıcılar ve network altyapısıyla çağa uygun eğitim modeli benimsenirken 72 kişisel gelişim ve oyun materyalleriyle öğrencilerin işitsel ve görsel algı, kavram tanımlama, okuma yazma öğretimi, ince ve kaba motor becerileri gibi gelişimleri destekleniyor.

HER ÖĞRENCİ İÇİN BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI (BEP)

Kocaeli’de 256 okulda faaliyet gösteren özel eğitim sınıflarında öğrenciler; görme-işitme, hafif düzeyde zihinsel engel, orta-ağır düzeyde zihinsel engel ve otizm gibi gruplara ayrılıyor. Her özel öğrencinin okuma, yazma, anlama ya da diğer becerilerine uygun olarak hazırlanan bireysel eğitim programları MEB’in müfredatına uygun şekilde her öğrenci için revize edildikten sonra uygulanıyor.