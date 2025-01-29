Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projelerinden Komek Sepeti, el emeği üreticileriyle '1+1=Mutluluk' adı verilen proje yeni bir umut ışığı olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dijital pazar platformu Komek Sepeti’nin yeni projesi “1+1=Mutluluk” ile iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor

Proje ile Komek Sepeti, Ormanya ve Darıca’daki üreticiler hem mağazalar için hem de ihtiyaç sahipleri için üretim yaparak iyilik hareketini büyütecek.

“Bir ürün mağazaya, bir ürün sevgi sepetine” sloganıyla ilerleyecek proje anlamlı bir dayanışmaya dönüşecek. Buna göre mağaza sorumluları tarafından üreticilerden sipariş edilen ürünlerden biri mağazaya satılacak, diğeri ise sevgi dolu bir yardım için üretilecek.

Bu bağlamda ilk destek noktası Çocuk Esirgeme Kurumu olarak belirlendi. Buna göre anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara Komek Sepeti üreticileri tarafından amigurumi bebekler, takı, toka, seramik ürünler, kalemlik, epoksi kırtasiye ürünleri ve ahşap oyuncaklar gibi el emeğiyle üretilen özel hediyeler gönderilecek.

Projenin bir sonraki aşamasında ise huzurevi sakinlerine yönelik hediyeler hazırlanacak. Huzurevlerinde kalan kimsesiz yaşlılara, üreticilerin sevgiyle hazırladığı ürünler hediye edilerek onların mutluluğuna katkıda bulunulacak.

“1+1=Mutluluk” projesi, Komek Sepeti üreticilerinin yalnızca kendi hikâyelerini değil, gönüllere dokunan bir iyilik hikâyesini yazmalarını sağlıyor. El emeğiyle iyilik üretip, iyilikle umut büyütülen bu proje sayesinde hem ihtiyaç sahiplerine destek olunacak hem de üreticilerin emeği anlamlı bir dayanışmaya dönüşecek. Komek Sepeti el emeği üreticilerin güçlerini birleştirerek, toplumsal sorumluluk projeleriyle daha fazla insana dokunmayı hedefliyor.