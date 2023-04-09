Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, gürültü düzeyini aşarak çevreye rahatsızlık veren vatandaşlara müdahalede bulunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gürültü kirliliğini önlemek için yoğun mesai harcıyor.

Kent genelinde gürültü kirliliğinin önüne geçmek adına denetimlerini sürdüren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri anında değerlendirmeye alıyor. Bu bağlamda ekipler, Büyükşehir Belediye binası arkasında bulunan otopark ve yeşil alanlarda arabalarının müzik sisteminin sesini açarak vatandaşları rahatsız eden kişilere polis eşliğinde müdahale ediyor. Güvenlik ekipleri ile her gün gece boyu bölgede denetim yapan Büyükşehir Zabıtası, gürültü kirliliğine geçit vermiyor.