Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın içindeyim” projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara internet dolandırıcılığına karşı dikkat edilmesi gerekenler konusunda eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın içindeyim” projesi kapsamında eli öpülesi çınarlarımıza sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında destek vermeye devam ediyor. Vatandaşların toplum içinde sağlık, aktif ve üretken bir şekilde mutlu bir yaşam sürmeleri hedefiyle amaçlanan proje, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikle devam etti. Buna göre proje içinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar, hem güvenli internet kullanımı ile ilgili eğitim alırken hem de sosyalleşme imkânı buldu.

Dijitalleşmenin günlük hayat içerisinde giderek yaygınlaştığı günümüzde, yaş alan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu teknolojik sistemleri tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlara dijital ve finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında internette bilgi güvenliği, internet alışverişinde dikkat edilmesi gereken konular, sosyal medya kullanımında mahremiyet, E-Devlet, E-Nabız, MHRS giriş ve randevu sistemi, çevrimiçi güvenli alışveriş, dijital çağın dolandırıcılığı için dikkat edilmesi gereken adımlar, internet ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık, web sayfasında yer alan güvenli siteler ve site uzantıları, arama motorları, güvenli şifre örnekleri, ADSL modem bağlantı türleri, sosyal medya mecraları, kişinin bilgisi dışında yazılan yazılar ve videolar ile ilgili İhbar merkezleri, KADES uygulaması gibi daha pek çok konuda eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayatın içindeyim” projesine zihinsel sağlığı yerinde olan, hareket kısıtlılığı olmayan ve programlara katılım için fiziksel zorluğu bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlar katılım sağlıyor. Bu proje içerisinde ‘Yeşil Sevenler Kulübü’, ‘Sağlıklı Yaşam Kulübü’, ‘Kültür Kulübü’, ‘Akademi Kulübü’, ‘Sanat Kulübü’, ‘Torun Kulübü’ ve ‘5 Çayı Kulübü’ yer alıyor. Böylece çınarlarımız ilgi alanlarında kaliteli vakit geçirerek, sosyal hayatın içine dâhil olabiliyor ve hobi alanlarını geliştirebiliyor.