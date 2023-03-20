Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hataylı esnafın faaliyetlerine başlaması için 7 ayrı noktada çalışma başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Hatay esnafının işlerini yapabilmesi ve günlük hayatın canlandırılması için 7 ayrı noktaya 555 prefabrik kuracak.

555 PREFABRİK DÜKKAN

Hatay’da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek için bölgede çadır kent ve hastane kuran, 1200 kişilik konteyner kent için çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez bölgede esnaf için harekete geçti.

Depremden etkilenen esnafın yaralarını sarmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Burdur Valiliğinin koordinatörlüğünde 7 ayrı noktaya prefabrik çarşılar kuracak.

Bu kapsamda oluşturulacak Subaşı Çarşısında 80, Samandağ Yolu Çarşısında 35, Primemal AVM Çarşısında 70, Hastane Kavşağı Çarşısında 115, Çekmece Çarşısında 115, Şükrü Balcı Caddesi Çarşısında 75 ve Honda Kavşağı Çarşısında 65 olmak üzere toplam 555 prefabrik kurulması planlandı.

Esnaf için 7 ayrı noktada çalışmalara başlayan ekipler, belirlenen alanlarda zemin iyileştirmesi, hafriyat kaldırma ve temel için hazırlıklarını sürdürüyor.