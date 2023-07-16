Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesine katılan ve tarımsal hibe desteği alan kadın üreticiler, ata tohumundan elde ettikleri fideleri toprakla buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi doğrultusunda, tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatifler ile kadın ve genç girişimcilere yüzde 75 hibeli tarımsal destek sağlıyor.

Bu kapsamda, projeden yararlanan Dane-Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi’nin kadın üyeleri, Büyükşehir’in kurduğu modern serada, ata tohumundan elde edilen domates ve biber fidelerinin dikimini yaptı.

Kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen, kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik verilen, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi ile Kocaeli’de çiftçilik, arıcılık ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu, tohum, fide, gübre, alet ve ekipman desteği sağlanıyor.

Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Dane-Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi’ne, 512 metrekare anahtar teslimi modern sera ve alet-ekipman desteği verildi. Kooperatif Başkanı Serap Aslan ve kadın üreticiler, Derince İshakçılar Çavuşlu Mahallesi’nde Çancılar mevkiindeki serada, ata tohumundan elde ettikleri farklı türlerdeki domates ve biber fidelerinin dikimini yaptı. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan ve ziraat mühendisleri, dikim sırasında kadın girişimcilere yardımcı oldu, teknik konularda bilgilendirmede bulundu.

ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Ata tohumu fidelerinden, damla sulama sistemi ile yetiştirilecek organik ürünlerin ilk hasadı, yaklaşık 2 ay sonra yapılacak. Kooperatif, Büyükşehir’e ödemesi gereken yüzde 25’lik dilimi yetiştirdiği ürünlerden verecek. Büyükşehir Belediyesi, bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.