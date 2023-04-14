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Kan bağışında bulunduğu anı sosyal medya hesabından paylaşan Talus, “İftar sonrası Kızılay çadırına uğrayarak kan bağışında bulunduk” ifadelerini kullandı. Paylaşımına ‘Unutma! Hayat kurtarmak senin kanında var’ notunu düşen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Kocaeli’de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus katıldığı bir iftar programı sonrası Kızılay’ın çadırına uğrayarak kan bağışında bulundu.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulunurken, vatandaşlara ‘Hayat kurtarmak senin kanında var’ diyerek kan bağışı çağrısı yaptı. KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'de yaşanan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen deprem felaketinin ardından Kızılay’ın kan stoklarında azalma meydana geldiği açıklanmıştı.

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