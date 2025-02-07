Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’nin temizliği başta olmak üzere çevre ile ilgili son derece hassas çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, “Çevre ile ilgili her alanda iddialıyız” dedi. Başkan Büyükakın, arıtma tesislerinin çalıştırılmaması halinde işin sonunun Marmara Denizi'nin ölümü olduğunu iddia etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen otobüs tanıtım programında önemli mesajlar verdi.

Başta Marmara Denizi olmak üzere çevreyle ilgili çok hassas çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, boş zamanlarında belediye başkanlığı yapanlardan olmadıklarını belirterek, "Birileri gibi başka işlerinin arasında, 5 yılda bir seçime girerken belediye başkanı olduğumuzu hatırlayıp belediye başkanlığını mış gibi yapmıyoruz" dedi.

“ÇEVRE KONUSUNDA ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ ORTADA”

“Bakın, burada bugün bu törende hizmete aldığımız araçlar halkımıza toplu ulaşımda konfor sağlayacağı gibi, çevre dostu oluşları açısından da önemli" diyen Başkan Büyükakın, "Nasıl ki, atık su yönetimiyle ilgili Marmara Denizimizi korumaya yönelik adımlar atıyorsak, çevreci otobüslerimizle havamızı da koruyoruz. Biz bunları söylediğimizde, Marmara Denizi ile ilgili hassasiyet göstermesi gerekenler, ‘-Sen bizim başkanımıza neden laf söylüyorsun’ demeyi tercih ediyorlar. Bunlar politik meseleler değil. Bunlar şehirlerin, ülkelerin meseleleri, geleceğimizin meseleleri.” dedi.

“MARMARA DENİZİ FELAKETE İLERLİYOR”

“16 milyon İstanbul’un 8 milyonunun kanalizasyonunu Marmara Denizine gözünüzü kırpmadan salarsınız Marmara Denizi geri dönülmez bir şekilde felakete gider" diyen Başkan Büyükakın, "Biz bunu dile getiriyoruz. Eğer arıtma tesisleri yapılmaz, mevcut arıtma tesisleri çalıştırılmazsa bu işin sonu Marmara Denizi’nin ölümü. Diyorlar ki, niye sürekli bunu söylüyorsun. Ben söylemeyeyim de kim söylesin? Ben belediye başkanıyım, bu şehrin insanları bana bu şehri emanet etmişler. Marmara Denizi, bu şehrin yaşam parçalarından bir tanesi. Bu denizin kenarında oturulamadığını düşünün” diye konuştu.

“Üniversite öğrencisi olduğumuz yıllarda Haliç’in yanından geçmek mümkün değildi. Ben hatırlıyorum bu şehre gelen insanlar, üniversitedeki arkadaşlarım ‘Be Kocaeli’den geliyorum’ dediğimde ‘kokan şehir mi?’ derlerdi. Şehre girerken kesik bir kokuyla karşılaşırdı insanlar. Şimdi, Elhamdülillah şehrin batısından da, doğusundan da girdiğinizde yeşillikle karşılanıyorsunuz. Denizini, doğasını koruyoruz ve bu şehrin gelecek nesillere tertemiz bir şekilde teslim edilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bu konuda çok iddialıyız. Çevre ile ilgili her alanda iddialıyız.”