Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım desteği alan ailelerin 12. sınıfta okuyan ve YKS’ye girecek çocuklarının 230 TL’lik sınav giriş ücretleri 41 kartlarına yatırıldıKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım desteği alan ailelerin 12. sınıfta okuyan ve (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek çocuklarının 230 TL’lik sınav giriş ücretlerini 41 kartlarına yatırdı.

EĞİTİMDE SOSYAL DESTEK

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan çocukları için nakdi destek sağlandı.

Büyükşehir, 12. sınıfa devam eden 849 öğrenci için ailelerine nakdi destekte bulundu. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen toplamda 195 bin 270 TL’lik nakdi destek vatandaşların 41 Kart’larına yatırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sistemine kayıtlı, sosyal yardım desteği alan ailelerin çocuklarına gerçekleştirilen destekte 115 TL AYT ve 115 TL de TYT sınavları için toplamda 230 TL sınav ücreti desteği sağlanmış oldu.