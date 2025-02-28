Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, Gebze ve İzmit’ten Sabiha Gökçen Havaalanı’na ulaşımı sağlayan 250 ve 250G hatlarını tek bir hatta birleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde yaşayan vatandaşların güvenli, konforlu ve sürdürülebilir seyahat etmelerine imkân sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve İzmit’ten Sabiha Gökçe Havalimanı’na ulaşım sağlayan 250 ve 250G hatlarını birleştirdi.

Sabiha Gökçen’e ulaşımı sağlayacak Hat 250, 1 Mart Cumartesi günü itibariyle yeni güzergâhında yolcularını 7/24 Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştıracak.

250G nolu Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı hattı ile 250 nolu İzmit Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı hattı, tek hat üzerinden ulaşım sağlayacak.

Böylece 250 nolu otobüsler, İzmit Otogar ile Derince-Körfez-Dilovası-Gebze hattı üzerinden yolculularını Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştıracak.

Bu arada Her saat başı Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 44-45 nolu peronlardan ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yapan 250 nolu hat, gerçekleştirdiği günlük 48 olan sefer sayısını 88’e çıkardı. Böylece Sabiha Gökçen’e giden tek hat, her 30 dakikada bir 7/24 kesintisiz hizmet verecek. Vatandaşlar, güzergâh üzerinden otobüse binmek isterse ve Kocaeli Kartı da yok ise sürücü tarafından ücretli tek kullanımlık bilet verilerek yolcuların seyahat etmeleri sağlanacak.

YENİ GÜZERGÂHTA 24 SAAT ULAŞIM

Yolcular, Hat 250’nin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden kalkış noktaları olan 44-45 nolu peronlarından ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan TVM (Kocaeli Kart Yükleme Noktası) tek kullanımlık Kocaeli Kart’a dolum yaparak biniş sağlayabilir. Ayrıca temassız özelliği bulunan banka kartları ile seyahat yapılabilecek. 1 Mart’ta yeni güzergâhında hizmet vermeye başlayacak Hat 250’nin sefer saatleri ve güzergâh bilgisine www.e-komobil.com ve www.kocaeli.bel.tr adreslerinden ulaşılabilecek. Ayrıca tüm detaylarıyla bu iki siteden yolcular hattın seferleri hakkında istedikleri soruya cevap bulabilecek.

Hatırlanacağı gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce de İzmit ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki ulaşımda kullanılan araç filosuna 27 yeni otobüs daha eklemişti. UlaşımPark tarafında işletilen otobüsler, 13 metrelik uzunlukları ve toplamda 76 yolcu taşıma kapasiteleriyle üstün bir yolculuk konforu sunarken, 56 koltuk ve 20 ayakta yolcu kapasitesiyle hem kısa, hem de uzun mesafe yolculukları için ideal bir seçenek sunuyor.