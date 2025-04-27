Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Şampiyonası öncesi Zirve Kadın Basketbol Kulübü sporcularına destek verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Türkiye Kadın Basketbolu’nda kentimizi gururla temsil eden Zirve Kadın Basketbol Kulübü’nü makamında ağırladı. Kulüp Başkanı Mahir Dokuzlar öncülüğünde gelen genç sporcular, 18-25 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek U-18 Türkiye Şampiyonası öncesi Başkan Büyükakın’dan moral desteği aldı.

Kocaeli’nin kızlarının büyük emek ve azimle Samsun yolunda inşallah arzu ettikleri sonucu alacaklarına inandığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Oradan hangi sonuçla dönerseniz dönün sizler bu kentin gururu olacaksınız” dedi.

“GELECEĞİN GÜÇLÜ BİREYLERİ, ROL MODELLERİ”

Zorlu rakiplerle karşılaşacak olan ve hedeflerini “Türkiye Şampiyonluğu” olarak belirleyen sporculara hitap eden Başkan Büyükakın, “Sizlerin, özellikle genç kızlarımızın sporla iç içe bir hayat sürmesi, bizler için en az eğitim kadar önemli bir başlıktır. Sizi sadece sporcu olarak değil, geleceğin güçlü bireyleri, rol modelleri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın, Kocaeli’de sporun alt yapısını güçlendirmek adına önemli yatırımlar yapıldığını, ancak yapmamız gerekenler olduğunu da vurguladı. “Tesisleşme anlamında çok değerli kazanımlar elde ettik” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Fakat özellikle kadın sporunun ve salon branşlarının gelişimi adına önümüzde yeni fırsatlar var. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla gençlerimizin yanınızdayız” ifadelerini sarf etti.

Genç sporcularla sohbet eden, teknik heyet ve yöneticilerden takım hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, sporun sadece fiziksel değil aynı zamanda karakter ve kişilik gelişimi açısından da hayati bir rol oynadığını vurgulayarak, “Başarı bir süreçtir; emek, disiplin ve zaman ister. Biz de bu süreçte size rehberlik edecek akademik bilgiyi ve spor bilimini vermeye hazırız. Şunun da altını çizmek isterim ki Kocaeli’nde sporun kalbinin kızlarımızla daha fazla artmasını istiyorum” değerlendirmesini yaptı.