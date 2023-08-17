Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor. Bu kapsamda temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen denetimlerde 54 araç hakkında cezai işlem uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yetki belgesi almadan illegal çalışarak korsan servis faaliyetinde bulunan araçlara geçit vermiyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde korsan servis ve P Plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler Kocaeli İl, İlçe Trafik Emniyet ve Jandarma ekipleriyle beraber koordineli çalışıyor.

246 ARAÇ DENETLENDİ

Büyükşehir denetim ekipleri Emniyet Trafik ve Jandarma ekipleriyle birlikte belirlenen sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 246 servis aracı denetlendi. Bu denetimlerde 195 servis aracı için zabıt vakası tutuldu.

Denetimler kapsamında 54 araç sürücüsüne yetkisiz ve belgesiz çalıştıkları için cezai işlem uygulandı.

54 araçtan 22’si 14 gün ve 60 gün olmak kaydıyla trafikten men edildi. 32 araca ise ilgili maddelerden para cezası uygulandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek.