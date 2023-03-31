Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iftar saatinde çalışmak zorunda kalan taksicilere sıcak yemek dağıtıyor. İlk olarak 48 durakta 420 taksiciye sıcak iftar yemeği dağıtıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında iftar saatinde çalışmak zorunda kalan esnafı unutmadı. İzmit’te taksici esnafına iftarlık dağıtıldı. İftarlık dağıtımı diğer ilçelerdeki taksi duraklarıyla devam edecek.

TAKSİCİLERE SICAK YEMEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürlüğü, Ramazan ayında çalışan esnaflara yemek desteği veriyor. Bu kapsamda iftar saatinde çalışmak zorunda kalan taksi esnafları için sıcak yemek hazırlandı. Yemek dağıtımı ilk olarak İzmit ilçesinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir ekipleri iftar saatine yakın İzmit ilçesinde 48 taksi durağını tek tek dolaşıp 420 esnaf için sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Yürütülen çalışma kapsamında Ramazan ayı boyunca tüm ilçelerde taksici esnafına yemek dağıtımı yapılacak.

Sıcak yemek dağıtımdan memnun kalan taksici esnafı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Esnafın bir kısmı taksi duraklarında oruçlarını açarken, bir kısmı ise araçlarında iftar yaptı.