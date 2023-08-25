Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçeler arası yolcu taşıma araçlarında ve şehir içi özel halk otobüslerinde periyodik denetimler gerçekleştiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, ilçeler arası yolcu taşıma araçlarında ve şehir içi özel halk otobüslerinde periyodik denetimler gerçekleştiriyor.

Ulaşım Denetim ekipleri, belirlenen duraklarda sürücü personelin kıyafetlerini, sefer saatlerine uygun hareket etmelerini, araçların yolcu taşıma sayılarını, duraktan yolcu alınırken gösterilen önemi ve araçların temizlik kontrolleri gibi yönetmelikte uyulması gereken kuralları titizlikte denetliyor.

671 ARAÇ DENETLENDİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denetim Ekipleri bir aylık süreçte vatandaşların her gün kullandığı toplu taşıma araçlarına yönelik 671 araçta denetleme yaptı. Çoğunluğu çalışma saatlerine uymama, güzergah tamamlamama, personel çalışma belgesi ve çalışma bandrolleri olmama gibi eksiklikler nedeniyle de 562 adet zabıt varakası düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.