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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diktiği ağaçlar ve çevre yatırımlarıyla Kocaeli’nde büyük bir değişimi gerçekleştirirken yeşil vatan Türkiye‘ye de dev bir katkı sağladıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği çevre yatırımlarıyla kentte büyük bir değişim yaşandı. Dikilen ağaç sayısından sahil düzenlemelerine, yürüyüş yollarından park ve meydan düzenlemelerine kadar Büyükşehir, Kocaeli’nde yeşil harekât başlatırken yeşil vatan Türkiye’ye de dev bir katkı sundu. Bu kapsamda çok sayıda doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Kocaeli’nde yeşil alan miktarı 27 milyon 89 bin metrekare, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise 13.5 metrekare oldu.

Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda çevre seferberliğine öncülük ediyor. Kent merkezinden en ücra köye kadar büyük bir çevre dönüşümü başlatan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışmasıyla Kocaeli genelinde farklı türlerde milyonlarca ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Son dönemde 18 park düzenlemesi, 15 sahil düzenlemesi, 12 kavşak düzenlemesi, 8 meydan düzenlemesi ve 12 mesire alanı yapan Büyükşehir, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehrimizin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini geleceğe taşıyor. İnsanı ve doğayı merkeze alan bir anlayışla hareket eden Büyükşehir, kente 14 bin 996 sosyal donatı elemanı da kazandırdı.