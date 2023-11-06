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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yukarı Hereke Mahallesine aile sağlığı merkezi inşa ediyor. Çalışmalar hızla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelililerin yaşam kalitesini yükseltmek ve taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanında da yatırımlar yapan Büyükşehir, bu kapsamda kente yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırıyor. Körfez Yukarı Hereke Mahallesine inşa edilen aile sağlığı merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Yukarı Hereke Mahallesine aile sağlığı merkezi inşa ediliyor. 20 cm betornarme temel üzerine 262 m2 prefabrik olarak projelendirilen aile sağlığı merkezi çalışmasında ekipler yoğun mesai harcıyor. Aile sağlığı merkezinde 5 adet muayene odası, 1 adet aile planlama gebe izleme odası, 1 adet tıbbi müdahale odası, 1 adet aşı bebek odası ve bekleme alanı yer alacak. Kazan dairesi ve elektrik odasının da bulunacağı sağlık merkezinde bay-bayan-engelli lavaboları da olacak.