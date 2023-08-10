Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Sporda Ben de Varım" projesiyle Boccia sporuyla tanışan ve Türkiye üçüncülüğünü elde eden Ayşe, Kocaeli’nin gururu olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylere yönelik başlattığı ‘Sporda Ben De Varım’ projesinde bireyler yetenekler göz dolduruyor.

Serebral Palsi hastası Ayşe Gençbay engellilik durumuna göre kendisine uygun olan Boccia sporu ile tanıştı. 3 ay önce ‘Sporda Ben De Varım’ projesiyle keşfedilen Ayşe, yoğun antrenmanların ardından Türkiye Şampiyonası BC1 kadınlar kategorisinde 3. olarak Kocaeli’ni gururlandırdı.

GÖZLE GÖRÜLÜR İYİLEŞMELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sporda Ben De Varım’ projesiyle antrenmanlara başlandığını ifade eden Ayşe’nin annesi Hacer Hanım, ‘’Kızım Ayşe serebral palsi hastası. Arkadaşının tavsiyesi üzerine Boccia sporu ile tanıştı. Bu spor sayesinde gözle görülür iyileşmeler oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde lisans çıkararak Türkiye Şampiyonası BC1 kadınlar kategorisinde 3. olarak bizi gururlandırdı’’ dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan “Sporda Ben de Varım” projesi kapsamında bireylere geçen sene Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akademisyenleri tarafından medikal ve fonksiyonel değerlendirmeler yapılmıştı.

HEDEF AVRUPA’DA MADALYA

Hedeflerinin daha sıkı çalışmalar ile Türkiye 1.’si olmak ve olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten Hacer Hanım, ‘‘Avrupa’da istiklal marşımızı okutmak, göndere bayrağımızı çekmek ve gururla madalyamızı alıp Türkiye’ye ülkemize dönmek istiyoruz. Kızım Boccia oynarken çok mutlu’’ ifadesine yer verdi.

KISA BİR SÜREDE BAŞARIYA ULAŞTIK

Ayşe’nin antrenörü Yavuz Acar da, Ayşe ile 3 ay önce tanıştıklarını ve Ayşe’nin spora başladığında kasılmaları olan bir sporcu olduğunu belirtti, ‘’Bu üç ay içerisinde kendisinin fiziki durumunu gözlemleyerek, ona uygun atışlar yaptırarak, atışlarının nasıl olması gerektiğini gözlemleyerek, uygun atışlarla antrenmanlara devam ettik. Ayşe’yi Türkiye Şampiyonasına hazırladık. Kısa bir sürede başarıya ulaştık. Biz bu kadar kısa sürede ‘Sporda Ben De Varım’ projesinde bu başarıya ulaştık’’ açıklamasını yaptı.