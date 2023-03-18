Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçen sene başlattığı 4-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretiz at biniş eğitimlerine devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi at sevgisi aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla geçen sene hayata geçirdiği at biniş eğitimleri kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim veriyor. Kocaeli Atlı Spor Merkezinde verilen eğitimlerde çocuklar tarifsiz bir heyecanla atlarla güzel vakit geçiriyor.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK FAYDALARI ÇOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği ‘At Biniş Eğitimleri’ 4 hafta sürüyor. Eğitimlerde çocuklara at sevgisini ve at bakımı öğretiliyor. Biniş esnasında atların ürettiği titreşimler çocuklarda öğrenmeyi geliştiren sempatik sinir sisteminin aktivasyonunun yönlendirip aynı zamanda fiziksel olarak denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine fayda sağlıyor. Özellikle erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi faktörlerinin oluşmasında yardımcı olunuyor.

AT BİNME HEYECANINA ORTAK OL

Haftanın dört günü gerçekleşen at biniş eğitimlerinde çocukların binicilik deneyimini yakından görmek isteyen aileler de eğitimlere katılarak çocukların ata binme heyecanına ortak oluyor. 4-6 yaş arası çocuklara yönelik olarak ücretsiz verilen at biniş eğitimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 262 318 27 25 nolu telefondan başvuru yapabilir.