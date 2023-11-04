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Kocaeli Büyükşehir’in İzmit Körfezi’ne yeniden hayat verecek Dip Çamuru Temizleme Projesi’ni yerinde görme fırsatı bulan Kandıralı muhtarlar, projeyi çok beğendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Yerinde Tanıtım Programı” kapsamında Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi’ni kent genelinde görev yapan muhtarlara tanıtıyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları projenin uygulandığı şantiye alanını gezerek, yapılan çalışmaları yerinde gördü. Muhtarlar, Körfez’i yeniden canlandıracak proje hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekibinden bilgi aldı.

MUHTARLAR ÇOK BEĞENDİ

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki muhtarların İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesini yerinde görmesi amacıyla “Yerinde Tanıtım Programı” düzenliyor. Programa daha önce İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Gölcük, Gebze, Karamürsel, Kandıra, Körfez, Dilovası ve Çayırova ilçelerinin mahalle muhtarları katılmıştı. Son olarak Kandıra muhtarları da Türkiye’nin en büyük çevre projesini görme imkanı buldu. Program öncesinde Muhtarhane’de yapılan toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri hazır bulundu. İzmit Körfezi ve Marmara Denizinde dipten dirilişi başlatan Dip Çamuru Temizliği Projesi hakkında ekipler, muhtarlara bir sunum yaptı. Ekipler, proje kapsamında Körfez’de canlı hayatının artacağını ve Körfez’in dev bir akvaryum olacağını anlattı. Yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi alan muhtarlar tanıtım programının sonunda proje hakkında beğenilerini dile getirdi. Muhtarlar, İzmit Körfezi’nin geleceği açısından çok önemli bir projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.