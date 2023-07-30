Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Kocaeli Şubesi iş birliğiyle il genelindeki tüm muhtarlar için başlatılan kan bağışı kampanyası, Karamürsel ilçesinde start aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay Kocaeli Şubesi ile birlikte “Muhtarlar Kocaeli’ne Kan veriyor” sloganıyla il genelindeki tüm muhtarlar için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bu doğrultuda, Karamürsel ilçesinde başlatılan kampanyada, muhtarlar toplu olarak kan verdi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünün organizasyonunda, kent genelinde 472 muhtarı kapsayan kan bağışı kampanyası, Karamürsel ilçesinde muhtarların katılımıyla başlatıldı.

HERKESİ KAN VERMEYE DAVET ETTİLER

Türk Kızılay Kocaeli Şubesi tarafından kan bağışı için Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinin yanındaki parka stant kuruldu. Kan bağışında bulunmak isteyen muhtarlar ve vatandaşlar, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti. Stantta görevli doktorun onayının ardından bağışta bulunan muhtarlar, böyle anlamlı bir kampanya düzenlediği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve Kızılay’a teşekkür ederek, tüm vatandaşları kan vermeye davet etti. Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği iki gün süren kan bağışı kampanyasının, önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde devam edeceği bildirildi.