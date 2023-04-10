Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Ramazanların unutulmaz lezzeti olan şerbeti vatandaşlarla paylaşmak için iftar sonrası merkezi yerlerde dağıtım yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Ramazan aylarını yeniden yaşatırken gelenekleri de kuşaktan kuşağa aktarmak için çalışıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı Dönemi’nde Ramazan aylarında bir kültür olan şerbet ikramı yapıyor. Başında fesi, sırtında tulumbasıyla şerbet ikramı yapan görevlileri gören vatandaşlar eski Ramazan ayı özlemini gideriyor.

EŞSİZ LEZZET; ŞERBET

Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olan şerbet dağıtımını Kocaeli’de hayata geçiren Büyükşehir, Kocaeli Gönüllüleri ile vatandaşlara iftar sonrası şerbet ikramında bulundu. Yürüyüş Yolu, İzmit Kent Meydanı ve Doğu Kışla gibi kentin simge noktalarında Osmanlı döneminin eşsiz lezzetini vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir, böylece Ramazan geleneklerini 7'den 70'e herkese hatırlatmış oldu.