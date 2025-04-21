Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu Ormanya ve Kuzuyayla’ya taşıyor. Çok sayıdaki özel etkinlik, çocukların 23 Nisan coşkusuna coşku katacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı doğal yaşam alanları bayramda çocuk sesleri ile şenlenecek. Ormanya ve Kuzuyayla’da düzenlenecek birbirinden renkli atölyeler, oyunlar ve sürpriz etkinlikler çocukların 23 Nisan coşkusuna coşku katacak.

BÜYÜK GÜN “23 NİSAN” ÇARŞAMBA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da büyük bir coşku ve birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor.

Kutlamalar 23 Nisan Çarşamba günü Ormanya ve Kuzuyayla’da zirveye ulaşacak. Etkinlikte çocuklar için birbirinden renkli atölyeler hazırlandı. Tohum ekimi, yüz boyama, kuş gözlemi, balon atölyesi, hazine avı ve balmumu atölyesi gibi etkinlikler çocuklara hem eğlenme hem de öğrenme imkânı sunacak. At binme deneyimi ise minikler için unutulmaz anılar bırakacak. Ayrıca canlı performans resim sergisi ve nostaljik salıncaklarla etkinlik alanı şenlenecek.

ORMAN KÜTÜPHANESİ’NDE HAZİNE AVI

Çocuklar, Orman Kütüphanesi’nde düzenlenecek ödüllü hazine avında şifreleri ve bilmeceleri çözmek için yarışacak. Bu kapsamda çocuklar, kitap sayfalarının içine saklı gizli notları bularak, bayram hediyelerini alacak. Kitaplıklar arasında kaybolacak çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.

KUZUYAYLA’DA EĞLENCENİN ZİRVESİ

Etkinliklerin diğer bir adresi ise Kuzuyayla olacak. Burada doğayla iç içe, eğlence dolu program hazırlayan Büyükşehir; atölyeler, eğlenceler ve ikramlar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dolu dolu kutlayacak.