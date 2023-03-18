Yeşil Kasaba &Mor Narpın'ın Kahve Deryası İskele Plus'ta sahne aldığı konser coşkulu geçti.KOCAELİ (İGFA) - Konser turnesine devam eden Yeşil Kasaba&MorNarpın ile sevenlerini konserlerinde adeta coşturdu. MorNarpın sesi ve giyim tarzı ile seyircilerden tam not aldı. Sahnede söylediği Azerbeycan şarkıları ile Azerbeycan havasını getirdiler ve sevenlerini söyledikleri Azeri havasında dans ettirerek coşturttu.

Unutulmaz şarkılar "Yanarım" , "Arapsaçı" , " "Yak Gel " gibi slow şarkılar ile ritmi zaman zaman düşüren "Yolcu Yolunda Gerek" , Köfn grubunun popüler şarkısı "Bir Tek Ben Anlarım "gibi şarkılar ile eğlenceyi zirveye çıkaran Yeşil Kasaba&MorNarpın geniş repertuvarı ile tam not almayı yine başardı.Yeşil Adam'da sahnede söylediği şiirler ile sevenlerinden tam not aldı. "Sahnelerin tozunu sahne alarak attıracağız.Sahnelerde olmak bize yakışıyor. Konserimize gelenler büyük bir keyifle evlerine dönüyorlar bu bizim için tabi ki büyük mutluluk oluyor." diyerek seyircilerle sahnelerinde sohbet etmeyi ihmal etmediler.