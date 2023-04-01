Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yarın Bulgaristan’da milletvekili erken seçimlerinde oy kullanacak Balkan Türkleri’yle iftarda bir araya geldi, sandığa gitmelerini istedi.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2 Nisan Pazar günü Bulgaristan’da milletvekili erken seçimlerinde oy kullanacak Balkan Türkleriyle iftarda bir araya geldi. Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Bulgaristan Milletvekili Bayram Bayramov, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova AK Parti İlçe Başkanı Servet Günay, Bal-Türk Genel Başkanı Günay Uzun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık katıldı. Bugaristan’da oy kullanacak seçmenlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, “Sizlerle gönül gönüle olmak, birlikte iftar etmek bizim için gerçekten onur meselesi. Davetimize icap ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 2 Nisan Pazar günü Bulgaristan’da milletvekili seçimlerinde sizleri sandığa davet ediyorum” diye konuştu.

“BU SEÇİMLER SON DERECE KIYMETLİ”

Başkan Büyükakın, Bulgaristan’daki seçimin önemine değinerek, “Bu seçimler bizim Bulgaristan’daki kardeşlerimizin hayatları, demokratik koşulları, özgürlükleri ve oradaki varlığımızın devamı açısından son derece kıymetlidir. Şimdiye kadar bu seçimlerde oy kullanmak isteyen tüm kardeşlerimize destek olduk. Bu seçimde de olmaya devam edeceğiz. Kocaeli’de beş noktada, beş ilçede seçim sandığı kurulacak. Aşağı yukarı 9 binin üzerinde oy kullanma hakkına sahip olan kardeşimiz var. Ama oy kullanan kişiler bunların yarısı kadar oluyor. Bulgaristan’da soydaşlarımız 36 vekil ile temsil ediliyor. Bunun daha yukarılara hatta 40 olması halinde demokratik hakların takibi daha elverişli bir konuma gelecek” ifadelerini kullandı.

“SİZLERİ SANDIKLARA DAVET EDİYORUM”

“Çocuklarınızın ve orada yaşayan soydaşlarımızın geleceği için sizleri sandıklara davet ediyorum” vurgusunu bir kez daha yapan Başkan Büyükakın, “Sizlerden pazar günü sandıkla gitme ve diğerlerini sandığa götürme sözü istiyorum” ifadelerini sarf etti. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, Balkan Türkleri ile sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.