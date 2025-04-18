Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Oğuzhan Koç’u sevenleri ile buluşturacak.KOCAELİ (İGFA) - KocaeliBüyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birçok etkinliğe imza atarak bayram coşkusunu 7’den 70’e tüm kente yaşatacak. Bu kapsamda sanatçı Oğuzhan Koç da sevenleri ile buluşacak. Konser, 19 Nisan Cumartesi günü (yarın) saat 20.00’de İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek.

COŞKU BÜYÜKŞEHİR’LE YAŞANACAK

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi bu yıl da Kocaeli’nde coşkuyla kutlanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde Kocaelili çocuklar, 5 güne yayılan etkinliklerle birbirinden renkli programlar, konserler ve gösterilerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük coşkuyla yaşayacak.

23 NİSAN, KOCAELİ’DE ŞENLİĞE DÖNÜŞÜYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sadece çocukların değil aile bireylerinin de katılacağı büyük bir bayram şenliğine dönüştürmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi bu yıl da dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı.

5 güne yayılan zengin içerikli program, 19-23 Nisan tarihleri arasında tüm Kocaeli’nde büyük bir coşkuyla yaşanacak.

OĞUZHAN KOÇ KONSERİ MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA

Büyükşehir Belediyesi, pek çok özel etkinliğin yanı sıra özel iki muhteşem konserle de 23 Nisan’ı kutlayacak. Bu konserlerin ilkinde Oğuzhan Koç, 19 Nisan Cumartesi günü (yarın) saat 20.00’de İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne alacak. Oğuzhan Koç konseri ile eğlenceli vakit geçirecek olan çocuklar, etkinlik alanında bulunan çeşitli aktivitelerle de doyasıya eğlenecek.