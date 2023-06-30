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Okulların kapanması ve çalışma saatleri göz önünde bulundurulan yaz sefer tarifesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnternet sitesi ve E-komobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda vatandaşları rahatlatacak uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda 4 hatta 90 seferle 8 iskeleye hizmet verilen yolcu vapuru seferlerinde 03 Temmuz Pazartesi günü itibariyle yaz sefer uygulamasına geçilecek.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz seferlerinde Yaz sefer tarifesine geçiliyor. Uygulama 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz Ulaşım Müdürlüğü, Yolcu vapuru seferlerinde yaz sefer uygulamasına geçiyor. Buna göre Yaz sefer uygulaması 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

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