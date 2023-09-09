Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecekKOCAELİ (İGF) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Deniz ulaşımında kış sefer tarifesi uygulamasına 11 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

Buna göre Hat 1 İzmit-Gölcük-Değirmendere-Karamürsel, Hat 2 Karamürsel-Hereke, Hat 3 İzmit-Gölcük-Derince-Tütünçiftlik-Değirmendere, Hat 4 ise Gölcük-Derince-Tütünçiftlik-Değirmendere güzergâhı arasında gidiş dönüş olarak 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek. Deniz ulaşımında kış sefer tarifesi Büyükşehir’in www.kocaeli.bel.tr internet sitesinde bulunan “Vapur Saatleri” linkinden takip edilebilir.