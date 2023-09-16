Kocaeli'nde 16 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında Tütünçiftlik sahilinde gerçekleşen kıyı ve deniz temizliğinde 432 kilo atık toplandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Let’s Do It Türkiye, 16 Eylül 2023 Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında Tütünçiftlik sahilinde kıyı ve deniz temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Programda denizde 300, kıyıdan 132 kilo olmak üzere toplam 432 kilo atık toplandı.

FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Let’s Do it! (Hadi Yapalım) Türkiye işbirliğinde 16 Eylül 2023 Dünya Temizlik Günü gerçekleşen kıyı ve deniz temizliği etkinliği Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi’nin işbirliğiyle Tütünçiftlik Sahilinde gerçekleştirildi. Programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzaydaş Genel Müdürü Muhammet Saraç, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan tüm vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından yelek, eldiven ve çöp torbası dağıtıldı. Etkinliğe katılan gönüllü vatandaşlar doğaya atılmış kağıt, plastik, metal, cam ve izmarit atıklarını topladı.

“81 İLDE ORTAK TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Let’s Do it! Kocaeli Temsilcisi Doç. Dr. Nermin Demirkol; “Let’s Do it! 2008 yılında Estonya’da ortaya çıktı. 50 Bin kişi bir araya gelerek ülkenin 10 bin ton çöpünü topladılar. Bu farkındalık eylemi o kadar hızlı yayıldı ki, bir çevre hareketine döndü. 2018 yılından beri Let’s Do it! Derneği öncülüğünde Dünya Temizlik Gününde 81 ilde ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugünde 81 ilde ortak temizlik hareketi gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimize katılan ve desteklerini sunan herkese teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

TÜTÜNÇİFTLİK SAHİLİNDE PROGRAM

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt; “Dünyanın en büyük çevre hareketi içerisinde olmaktan ve size ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin tüm paydaşlarını kutluyorum. Çevre en kıymetli hazinemiz. Bu hazineyi korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız ifadesini kullandı. Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar; “Temiz bir dünyada yaşamak hepimizin arzusu. Bugün için değil, bu değerli hazineyi gelecek nesillere aktarmak, onlara emanet etmek hepimizin borcu” dedi.

KIYI ŞERİDİNDE VE SUALTINDA TEMİZLİK

Marmara Denizi’nin korunmasında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gönüllü vatandaşlar Tütünçitlik sahilinde temizlik çalışması yaptı. Dalgıçlar ise İzmit Körfezi’nde dip temizliği yaptı. Temizliğin ardından su altından çıkarılan atıklar etkinlik alanında sergilendi.

432 KİLO ATIK TOPLANDI

Etkinlik sonunda 5 ayrı kategoride atıklar toplandı. Denizden dalgıçlar 300 kilo, kıyıdan gönüllüler ise plastik, metal, kağıt, cam, izmarit ve diğer katışık atıklar kategorilerinde 132 kilo atık topladı. Etkinlik boyunca toplam 432 kilo atık toplandı.